مسؤول أميركي: ترامب يفضل الصفقة على الحرب ويعتزم إبلاغ نتنياهو

شفق نيوز/ قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الاثنين، إن هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في هذه المرحلة هو "إنهاء الحرب"، موضحاً أنه يعتزم إبلاغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بذلك.

وأضاف المسؤول لموقع أكسيوس: "نريد صفقة، ولا نريد حربًا جديدة".

وجاء هذا التطور بعد الضربة الإيرانية مساء اليوم لقاعدة العديد في قطر، رداً على الهجوم الأميركي غير المسبوق على منشآت نووية إيرانية قبل يومين. وأطلقت إيران 14 صاروخاً باليستياً، بحسب مصادر أميركية، أُسقط 13 منها، بينما سقط صاروخ واحد في منطقة غير مأهولة قرب القاعدة دون أن يتسبب بأضرار.

وفي أول تعليق له، قال الرئيس ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "أشكر إيران على إبلاغنا المبكر، مما أتاح لنا الاستعداد الكامل، ولم يُصب أحد، ولم تحدث أضرار تُذكر". واصفاً الهجوم بأنه "رد ضعيف للغاية"، وأضاف: "إيران أفرغت ما في جعبتها، ونأمل ألا يكون هناك المزيد من الكراهية".

وأكد ترامب أن الضربة الإيرانية "تم التصدي لها بفعالية"، مشدداً على أنه لا ينوي الانجرار إلى مواجهة أوسع. وتابع: "ربما تستطيع إيران الآن أن تتجه نحو السلام والوئام في المنطقة، وسأشجع إسرائيل بحماس على أن تفعل الشيء ذاته".

وأشار بيان صادر عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إلى أن عدد الصواريخ التي أُطلقت نحو قاعدة العديد يعادل عدد القنابل التي استخدمتها واشنطن في ضرب مواقع نووية إيرانية، ما اعتُبر إشارة ضمنية إلى رغبة طهران في ضبط الردع دون التصعيد.

وفيما أكدت قطر أن دفاعاتها الجوية اعترضت الصواريخ بنجاح، وأعلنت إخلاء القاعدة مسبقاً، أدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم بشدة، ودعت إلى التهدئة والعودة إلى طاولة المفاوضات.

ويُعد هذا الهجوم أول استهداف مباشر لمنشأة عسكرية أميركية من قبل إيران منذ بدء المواجهة الحالية، لكنه يضع في الوقت نفسه مؤشرات أولية على انفتاح محتمل لخفض التصعيد عبر القنوات الدبلوماسية.