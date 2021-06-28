مسؤول أميركي بشأن قصف الفصائل: المقاتلات استخدمت "ذخائر دقيقة التوجيه"

شفق نيوز/ نفذت مقاتلات أميركية من طراز "أف-15" و"أف-16" تتبع منطقة القيادة الأميركية الوسطى الضربة الجوية الأخيرة التي استهدفت ميليشيلت مدعومة من إيران على الحدود السورية العراقية، وفقا لمسؤول دفاعي أميركي تحدث إلى شبكة "إيه بي سي".

وقال المسؤول إن الطائرات نفذت الغارة في حوالي الساعة السادسة من مساء الأحد بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة، أي العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش.

وأشار المصدر ذاته إلى أن المقاتلات استخدمت في الهجوم ما يعرف باسم "الذخائر دقيقة التوجيه"، التي تعرّفها وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) على أنها "سلاح موجه يهدف إلى تدمير هدف وتقليل الأضرار الجانبية، ويشمل ذلك الصواريخ التي تُطلق من الجو والسفن، والقنابل الموجهة".

وقال المسؤول إن المواقع المستهدفة بالضربة كانت تتمتع بقدرات "القيادة والتحكم وقدرات لوجستية".

وكان البنتاغون قد أعلن أن قوات أميركية نفذت، ليل الأحد الاثنين، ضربات جوية "ضرورية ومدروسة" ضد فصائل مسلحة مدعومة من إيران في العراق وسوريا، ردا على هجمات بطائرات مسيرة شنتها الجماعة ضد أفراد ومنشآت أميركية في العراق.

وأبلغت المتحدثة باسم الوزارة، جيسيكا ماكنولتي، قناة الحرة أن "الأهداف المختارة هي منشآت تستخدمها شبكة المليشيات المدعومة من إيران" وأن "القضاء عليها سيعطل ويضعف القدرة العملياتية لمجموعات المليشيات ويردع الهجمات الإضافية".