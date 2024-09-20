مسؤول أمني إسرائيلي يعلن اغتيال "أحد أكبر" قيادات حزب الله ولبنان تؤكد مقتل 5

شفق نيوز/ أعلن مسؤول أمني إسرائيلي، يوم الجمعة، اغتيال من وصفه بـ"أحد أكبر" قيادات حزب الله اللبناني بقصف الضاحية الجنوبية.

ولم يحدد المسؤول الأمني طبيعة الشخصية المستهدفة بالضبط، بحسب وسائل إعلام اسرائيلية.

فيما قالت قناة "سكاي نيوز عربية" إن الهدف كان "إبراهيم عقيل" مسؤول العمليات الخاصة بحزب الله اللبناني.

إلى ذلك، قالت القناة "12" الإسرائيلية إنه كان هناك اجتماع بالمبنى المستهدف بين مسؤولين كبار فلسطينيين ومن حزب الله.

من جانبها، ذكرت الوكالة الرسمية اللبنانية مقتل 5 أشخاص بالاستهداف الإسرائيلي لضاحية بيروت.