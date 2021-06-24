سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤول أمريكي يؤكد اعتراف واشنطن بحركة الحوثي كطرف "شرعي" في اليمن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-06-24T18:35:36+0000
مسؤول أمريكي يؤكد اعتراف واشنطن بحركة الحوثي كطرف "شرعي" في اليمن

شفق نيوز/ أعلن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، يوم الخميس، اعتراف واشنطن بحركة الحوثي كطرف "شرعي" في اليمن.

وقال ليندركينغ خلال نقاش عبر الإنترنت نظمه المجلس الوطني للعلاقات الأمريكية العربية، إن برامج المساعدات المخصصة لليمن ستبدأ في التوقف ما لم تزد المساهمات في الشهور القليلة المقبلة.

ودعا المجتمع الدولي إلى "الضغط على الحوثيين لإيقاف العمليات الهجومية في مأرب".

من جانبها، كررت المسؤولة البارزة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سارة تشارلز، ذات التحذير.

وقالت "نشيد بالتعهدات الكريمة التي قطعها مانحون آخرون كرماء حتى الآن هذا العام"، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة ستقدم مزيدا من التمويل إضافة إلى 350 مليون دولار تم تخصيصها هذا العام.

وأضافت "الحقيقة هو أن المزيد من التمويل مطلوب لمواجهة الاحتياجات المتزايدة".

بدوره قال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن، ديفيد جريسلي، إن الحكومات لم تف بعد بتعهدات قيمتها 2.1 مليار دولار في الإجمال تم قطعها هذا العام للمساعدة في مواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة الناجمة على الحرب الأهلية في اليمن.

وأضاف أن منظمات الإغاثة لديها مشكلات في الوصول لنحو ستة ملايين يمني.

وفي أمر متصل، قال جريسلي إن ما يصل إلى 300 مهاجر يمني ربما لقوا حتفهم عندما انقلب قاربهم دون أن يقدم مزيدا من التفاصيل عن الواقعة.

ودعت الولايات المتحدة في وقت سابق اليوم، المجتمع الدولي ودول المنطقة للوفاء بالالتزامات المتعلقة بزيادة التمويل المخصص للمساعدات الإنسانية في اليمن، محذرة من أن عدم حدوث ذلك قد يعني أن برامج الإغاثة قد تضطر للإغلاق.

related

"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

Date: 2019-09-29 15:42:47
"الحوثيون" يعلنون "مقتل 200 جندي سعودي وأسر آلاف بعملية عسكرية"

اليمن.. تنفيذ "أكبر" عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

Date: 2020-10-15 10:02:03
اليمن.. تنفيذ "أكبر" عملية لتبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين

"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

Date: 2021-03-15 07:21:13
"الحوثيون" يعلنون استهداف مطار وقاعدة جوية في السعودية

واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة ارهابية

Date: 2021-01-11 05:00:23
واشنطن تصنف "الحوثيين" منظمة ارهابية

الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

Date: 2019-06-17 07:41:49
الحوثيون: ناقلات النفط هدف لنا وصواريخنا ستطال مصر والسودان

السعودية تعلن اعتراض 6 طائرات مفخخة

Date: 2020-10-28 20:53:18
السعودية تعلن اعتراض 6 طائرات مفخخة

السعودية: لدى الحوثيين دور في مستقبل اليمن

Date: 2019-12-06 13:43:22
السعودية: لدى الحوثيين دور في مستقبل اليمن

واشنطن تدرس ادارج الحوثيين على لائحة الارهاب

Date: 2020-09-26 05:23:07
واشنطن تدرس ادارج الحوثيين على لائحة الارهاب