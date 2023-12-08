مسؤول أمريكي يهاجم نتنياهو: أساء لسمعتنا حرفياً

شفق نيوز/ اعتبر مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أضرّ بسمعة الولايات المتحدة لتعزيز أجندته الشخصية.

وقال المسؤول الأمريكي إن "هذه لحظة محورية في التاريخ، ويجب أن نشعر بالغضب إزاء الطريقة التي أضر بها نتنياهو سمعتنا حرفياً لتعزيز أجندته السياسية الشخصية"، وفقا لموقع "هافينغتون بوست" الأمريكي.

واعتبر المسؤول الأمريكي أن الآثار الجانبية لحرب إسرائيل على غزة، على الأمن الأمريكي، لها عواقب وخيمة للغاية.

وأضاف أن "الحملة المتجددة في قطاع غزة هي في الواقع أكثر دموية من الهجوم السابق في شمال القطاع".

وأشار إلى أن "المنظمات الإنسانية تدق ناقوس الخطر أكثر من أي وقت مضى خلال الصراع" في محادثاتها مع وزارة الخارجية.