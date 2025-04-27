مسؤول أمريكي يرجح استئناف المفاوضات بين واشنطن وطهران

شفق نيوز/ رجح مسؤول أمريكي كبير انعقاد جولة رابعة من المفاوضات بين واشنطن وطهران في إحدى الدول الأوروبية خلال الأسبوعين المقبلين.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عن المسؤول الكبير قوله إن "الجولة المقبلة من المحادثات ستُعقد في أوروبا بمساعدة سلطنة عُمان.. ومن المرجح أن تُعقد الجولة خلال الأسبوعين المقبلين، لكن الجانب الأمريكي يحتاج إلى وقت لدراسة المعلومات والمقترحات المقدمة من الإيرانيين".

وأشار المصدر إلى أن الجانب الأمريكي يريد نقل المفاوضات إلى مكان أكثر راحة له.

وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عقب الجولة الثالثة من المحادثات إنه سعيد بالتقدم الذي أحرزته، على الرغم من أن الخلافات بين البلدين ما تزال قائمة بشأن تفاصيل الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني والأحكام العامة.

وعُقدت الجولة الثالثة من المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة، بمشاركة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى فرق فنية من الجانبين، في سلطنة عمان أمس السبت.