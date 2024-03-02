مسؤول أمريكي: إسرائيل وافقت على صفقة التبادل مع حماس

شفق نيوز/ اكد مسؤول أميركي، يوم السبت، إن إسرائيل وافقت على بنود صفقة التبادل المقترحة، بينما "الكرة أصبحت في ملعب حماس" للموافقة عليها، لتبدأ الهدنة على الفور.

ونقل موقع والا الإسرائيلي عن المسؤول قوله: إن "الإسرائيليين وافقوا على شروط الصفقة، إذا وافقت حماس على الشروط وإطلاق سراح المختطفين، سيبدأ وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع على الفور".

وأضاف أن "هذا الاتفاق مطروح على الطاولة، المحادثات مستمرة مع حماس في قطر ونأمل أن نتمكن من التوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان، الكرة في ملعب حماس. ونحن مستمرون في الدفع بها بكل ما نستطيع".

وفي وقت سابق قال مسؤول رفيع مشارك في مفاوضات تحرير الرهائن لقناة 12 الإسرائيلية إن تل أبيب سترسل وفدا إلى القاهرة بشرط الحصول على إجابات واضحة حول عدد المختطفين ممن هم على قيد الحياة، والحصول على جواب عن عدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم في كل مرحلة.