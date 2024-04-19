وكالة فارس تفيد بوقوع انفجار ومسؤول أمريكي يؤكد أن إسرائيل شنت غارات على هدف في إيران

شفق نيوز/ أكدت شبكة ABC الأميركية، نقلاً عن مسؤول أمريكي أن صواريخ إسرائيلية أصابت موقعًا في إيران، من دون إعطاء تفاصيل أكثر.

من جهتها أكدت وكالة فارس بوقوع انفجار يهز شمال غرب أصفهان قرب قاعدة جوية للجيش الإيراني.

وأضافت أن دوي الانفجار سمع في في مدينة قهجافاريستان شمال شرقي مدينة أصفهان.

وتقع مدينة قهجافاريستان بالقرب من مطار أصفهان وقاعدة شيخاري الثامنة للقوات الجوية للجيش.

يأتي ذلك بعد أن أفادت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية، فجر الجمعة، بوقوع انفجارات متزامنة في كل من إيران وسوريا والعراق.

من جانبها أشارت صحيفة إيران إنترناشونال المعارضة، عن سماع عدة انفجارات في أصفهان في منطقة شاهين شهر بالقرب من مفاعل نطنز وسط إيران.

وبهذه الأثناء قالت وسائل إعلام سورية إن هناك أنباء أولية عن دوي انفجارات جنوب محافظة السويداء جنوب سوريا إثر غارات إسرائيلية.