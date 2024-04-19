مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تهاجم المفاعلات النووية لإيران ولم نؤيد ردها

شفق نيوز/ قال مسؤول أمريكي، إن إسرائيل لن تقوم بالهجوم على منشآت إيران النووية، وفقا لما نقلته شبكة "CNN".

جاء ذلك بعد إعلان قناة ABC الأمريكية قيام إسرائيل بشن ضربة صاروخية على منشآت إيرانية وسط البلاد.

وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى إن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة الخميس بأنها ستنتقم من إيران في الأيام المقبلة، وأضاف: "لم نؤيد الرد (الإسرائيلي)".

وذكرت "سي إن إن" في وقت سابق أن إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأن ردها سيكون محدود النطاق. وكانت الاستخبارات الأمريكية قد أشارت إلى أن إسرائيل تدرس توجيه ضربة محدودة داخل إيران لأنها تشعر بأنه يتعين عليها الرد "بتحرك من نوع ما"، نظرا إلى النطاق غير المسبوق للهجوم الإيراني.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن نطاق الأهداف "لم يتم تحديده بعبارات دقيقة، لكن من الواضح أن المواقع النووية والمدنية ليست ضمن هذه الفئة".

وحثت الولايات المتحدة إسرائيل على عدم الرد على الهجوم الإيراني الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي، والذي وصفه الرئيس جو بايدن بأنه "غير مسبوق". وقال المسؤول الثاني إن الولايات المتحدة "لم تعط الضوء الأخضر" للرد الإسرائيلي.

ويأتي الهجوم الإسرائيلي بعد ساعات من تصريح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، لشبكة CNN، قال فيه إنه إذا قامت إسرائيل بأي عمل عسكري آخر ضد إيران، فإن ردها سيكون "فوريا".