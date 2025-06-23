مسؤول أمريكي: ترامب حالياً في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان

شفق نيوز/ دخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم الاثنين، غرفة العمليات العسكرية، برفقة وزير الدفاع ورؤساء الأركان المشتركة، بالتزامن مع بدء الهجوم الإيراني على القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.

ونقلت قناة "سي إن بي سي"، عن مسؤول أمريكي قوله إن "الرئيس ترامب حالياً في غرفة العمليات مع وزير الدفاع ورؤساء الأركان المشتركة".

ومساء اليوم أعلنت وسائل إعلام إيرانية بأن طهران أطلقت صواريخ باليستية على قواعد أمريكية في قطر والبحرين، رداً على الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية الإيرانية.

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الاثنين، برفع حالة التأهب السفارة والقواعد العسكرية الأمريكية في العراق، على خلفية التصعيد الإقليمي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم رفع حالة التأهب في القواعد العسكرية والسفارة الأمريكية بالعراق تحسباً من هجمات محتملة"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.