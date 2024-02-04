مسؤول أمريكي: الضربات ضد الحوثيين منفصلة عن الرد في العراق وسوريا

شفق نيوز/ صرح مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية، بأن "الضربات ضد الحوثيين منفصلة عن الرد الأميركي في العراق وسوريا".

وقال المسؤول الأمريكي لشبكة "CNN" الأمريكية، أن "الرئيس جو بايدن أعطى الضوء الأخضر لضربات السبت على اليمن في وقت سابق من الأسبوع"، مضيفا أن "نطاق ضربات السبت كان بحجم ضربات وقعت في 22 كانون الثاني وأصغر من هجمات وقعت في 11 منه".

وأكد على انه "لا نسعى إلى التصعيد والهجمات رد على ممارسات الحوثيين".

وكان بيان مشترك قد ذكر أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا ضربات أمش السبت على 36 هدفا مرتبطا بجماعة الحوثي المدعومة من إيران في اليمن.