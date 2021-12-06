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مسؤول إماراتي كبير يبدأ مباحثات في طهران

Category: عربي ودولي

Date: 2021-12-06T08:21:39+0000
مسؤول إماراتي كبير يبدأ مباحثات في طهران

شفق نيوز/ قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، إن مستشار الأمن القومي الإماراتي، طحنون بن زايد، وصل صباح اليوم إلى العاصمة طهران.

وأوضحت الوكالة أن ”مستشار الأمن القومي الإيراني الأدميرال علي شمخاني استقبل الشيخ طحنون بن زايد وعقد اجتماعا معه“.

وكانت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ذكرت أمس، أن ”الشيخ طحنون بن زايد، يصل طهران اليوم الإثنين بدعوة رسمية من الأدميرال علي شمخاني“.

وأضاف بيان للمجلس نشرته وسائل الإعلام الإيرانية أن ”الشيخ طحنون بن زايد سيلتقي في زيارته إلى طهران عددا من كبار المسؤولين الإيرانيين بعد اجتماعه مع شمخاني“.

وأوضح البيان الإيراني أن ”تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول آخر التطورات الإقليمية من أهداف زيارة الشيخ طحنون إلى طهران“.

وقالت الوكالة الرسمية الإيرانية في تقرير لها بشأن الزيارة ”في الواقع، ساعدت عوامل سياسية واقتصادية مختلفة إيران والإمارات العربية المتحدة على إيجاد سبل لتطوير العلاقات، والآن هناك أفق واسع للتعاون الاقتصادي بين البلدين“.

وأضاف تقرير الوكالة أنه ”من المتوقع أن يتم تقليص التوترات من الناحية السياسية، لكن الأمر سيستغرق وقتًا أطول لاستعادة الثقة المدمرة بين البلدين على مر السنين“.

وكان المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أنور قرقاش، ذكر في تصريحات سابقة، أن ”الإمارات اتخذت خطوات لتهدئة التوترات مع إيران، إذ لا مصلحة لنا في المواجهة“.

وأضاف قرقاش أمام ملتقى أبوظبي الإستراتيجي أن ”بلاده ما زالت تشعر بقلق عميق من سلوك إيران في العراق وسوريا واليمن ولبنان، ورغم ذلك فإن أبوظبي تتخذ خطوات لتهدئة التوتر؛ إذ إنه لا مصلحة لها في المواجهة التي ستدفع ثمنها المنطقة كلها على مدى عقود مقبلة“.

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