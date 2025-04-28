مسؤول ليبي ينفي استيراد شحنة أدوية من العراق

شفق نيوز/ نفى رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان في ليبيا حيدر السائح، يوم الاثنين، استيراد أي أدوية من العراق أو أي دولة عربية أو آسيوية، موضحا أن الهيئة تعتمد أدوية مصدرها الولايات المتحدة وأوروبا.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، أمس الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأدوية الخاصة بالأمراض السرطانية، التي تم تصنيعها بالكامل داخل العراق وفق أحدث المعايير العالمية، إلى ليبيا.

وشدد السائح في بيان نشره في صفحته على منصة "فيسبوك"، على أن الهيئة غير مسؤولة عن أي دواء يتم توريده خارج إطارها الرسمي ولا تتحمل أية تبعات عن استخدامها، محملا الجهات التي تقوم بذلك كامل المسؤولية القانونية والطبية.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، في بيان أمس، إلى أن العراق بدأ بتصدير أدوية سرطانية منتجة محلياً عبر المصنع العراقي للمواد الصيدلانية (IPI)، بعد التأكد من مطابقتها لأحدث المواصفات العالمية.

وكانت السفارة العراقية في طرابلس قد أعلنت، في وقت سابق من أمس الأحد، عن تصدير أول شحنة من الأدوية المصنعة محليا لعلاج السرطان إلى ليبيا.

وأكد القائم بأعمال السفارة العراقية في ليبيا، أحمد الصحاف أن الخطوة تمت برعاية رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وإشراف وزير الصحة صالح الحسناوي، ووصفها بأنها إنجاز وطني يعزز العلاقات الأخوية بين بغداد وطرابلس، ويدعم توطين الصناعة الدوائية العراقية وفق أحدث المعايير العالمية.