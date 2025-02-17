مسؤول ألماني سابق: أحداث غزة وحرق المصاحف كانت سببا للهجمات في البلاد

شفق نيوز/ مع تزايد الهجمات داخل ألمانيا، شخص الرئيس السابق للهيئة الاتحادية لحماية الدستور في ألمانيا توماس هالدنفانغ، بعض الأسباب من بينها أحداث غزة التي أثارت انفعال المواطنين، فضلا عن أحداث حرق مصاحف، مثل التي وقعت في الدنمارك والسويد، والتي تمثل "حافزا" أيضا لشن الهجمات.

وبحسب تصريح هالدنفانع، لوكالة الأنباء الألمانية، فإن "هناك أيضا خطر المجرمين المقلدين الذين قد يلجأون أيضا إلى استخدام السكاكين أو استخدام السيارة كسلاح".

وأضاف أنه "يتعين علينا أيضا أن ننظر إلى أولئك الموجودين بالفعل في ألمانيا"، معربا عن اعتقاده أنه من المهم الاهتمام بالأشخاص الذين يعيشون في ظروف محفوفة بالمخاطر أو الذين لم يتم توضيح وضع الإقامة الخاصة بهم منذ فترة طويلة.

وأوضح هالدنفانغ أن: الشرطة ومكتب حماية الدستور بحاجة إلى مزيد من الصلاحيات وتجهيزات أفضل وعدد كاف من الموظفين، مؤكدا ضرورة احتجاز أي شخص يتم تحديده على أنه "تهديد" ويطلب منه مغادرة البلاد، وقال: "ويجب أن نكون مستعدين لإنفاق الأموال على هذا".

وأكد أن "هؤلاء الأشخاص، الذين غالبا ما تتشكل خططهم الإجرامية في وقت قصير للغاية ويستخدمون فيها السكاكين أو المركبات كأسلحة، من الصعب للغاية التعرف عليهم للأسف (...) القاسم المشترك بين العديد من هؤلاء الجناة هو الإخفاق في الاندماج"، وذلك في إشارة إلى منفذي أعمال العنف التي أودت بحياة أفراد في مانهايم وزولينغن وماغدبورغ وأشافنبورغ وميونخ.

وتابع أنه يجب على الحكومة الألمانية القادمة ألا تضمن النمو الاقتصادي فحسب، بل يجب أن تعمل أيضا على تعزيز الأمن والتصدي لأي تهديد للديمقراطية، مشيرا إلى ضرورة الحد من الهجرة غير النظامية في ضوء ارتباط كفاءة الاندماج بمدى الإمكانات المتوفرة لاستيعاب المهاجرين.

وتجدر الإشارة إلى أن هالدنفانغ شغل منصب رئيس هيئة حماية الدستور في خريف عام 2018 لمدة 6 سنوات، ويترشح هالدنفانغ على مقعد مباشر في انتخابات البرلمان الاتحادي (بوندستاغ) عن الحزب المسيحي الديمقراطي في مدينة فوبرتال بولاية شمال الراين-ويستفاليا.