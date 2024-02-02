مسؤول في الدفاع الأميركية: قاذفات "بي 1" اقلعت من بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط

شفق نيوز/ افاد مسؤول في الدفاع الأميركية اليوم الجمعة، بإقلاع قاصفات جوية من بريطانيا باتجاه منطقة الشرق الأوسط.

ونقلت قناة سكاي نيوز عن المسؤول الأمريكي قوله؛ إن قاذفات "بي 1" غادرت قاعدة لايكنهيث الجوية في بريطانيا في مهمة باتجاه الشرق الأوسط.

كما نقلت قناة سكاي نيوز، في وقت سابق من يوم الجمعة، عن مصادر أمريكية قولهم إن الهجمات الامريكية في الشرق الاوسط ستنطلق خلال ساعات.

ومن المرجح ان تستهدف الغارات الامريكية مناطق عدة في العراق وسوريا بحسب القناة.

من جهته؛ حذر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، وبشكل شديد اللهجة، من أي هجوم أميركي محتمل رداً على ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أميركيين في الأردن، وفيما بيّن ان بلاده سترد على أي هجوم تتعرض له من "المتنمرين"، أكد ان قوات بلاده لا تشكل تهديداً لأحد.