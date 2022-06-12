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مسؤول: على الإسرائيليين مغادرة تركيا فوراً

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-12T17:54:11+0000
مسؤول: على الإسرائيليين مغادرة تركيا فوراً

شفق نيوز/ بعد أن أفادت تقارير بأن إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما إيرانيا الشهر الماضي على أهداف إسرائيلية، قال مصدر أمني لـ"نيوز 13" إن هناك خطرا واضحا ومباشرا على حياة الإسرائيليين في تركيا.

كما تم الكشف عن أنه في نفس يوم إحباط الهجوم، تم الاتصال بالسياح الإسرائيليين، على ما يبدو وحولوا إحضارهم إلى المكان الذي سيتم اختطافهم منه.

وفي غضون ذلك، قيل إنه يوجد في تركيا عدة فرق من فيلق القدس الإيراني تحاول تنفيذ عمليات خطف وقتل ضد سياح إسرائيليين، وفي مؤسسة الدفاع كانت هناك مناقشات حول ما إذا كان سيتم إلغاء الرحلات الجوية إلى اسطنبول وأنطاليا، ومع ذلك، يبدو أنه من غير المتوقع أن يتم تنفيذ الخطوة بسبب مسألة الشرعية.

في نهاية الشهر الماضي ، أصدرت شعبة مكافحة الإرهاب في مقر الأمن القومي (مجلس الأمن القومي)، تنقيحا للتحذير من رحلة إلى تركيا للزوار الإسرائيليين: "الإيرانيون يضربون أهدافا إسرائيلية حول العالم".

RT

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