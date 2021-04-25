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مسؤول صحي إيراني: فيروس كورونا الهندي أشد فتكاً من البريطاني والإفريقي

Category: عربي ودولي

Date: 2021-04-25T07:21:19+0000
مسؤول صحي إيراني: فيروس كورونا الهندي أشد فتكاً من البريطاني والإفريقي

شفق نيوز/ اعتبر المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا في إيران، علي رضا رئيسي، فيروس كورونا الهندي بانه اشد فتكا من اي فيروس آخر.

وقال رئيسي في تصريح صحفي: ان ضحايا فيروس كورونا الهندي المحور اكثر بكثير من الفيروسات الاخرى وحتى انه اشد من الفيروس البريطاني والجنوب افريقي.

واضاف: ان احدى القضايا التي نواجهها في الوقت الحاضر هي فيروس كورونا الهندي المتحور لذا يتوجب على المحافظات الشرقية والمجاورة لباكستان وافغانستان ان تبذل المزيد من الاجراءات الاحترازية والعناية الاهتمام بالتوصيات الصحية والحيلولة دون دخول هذا الفيروس الى البلاد.

وقال رئيسي: يبدو ان فيروس كورونا الهندي المحور هو تركيب من الفيروسين البريطاني والبرازيلي وان قدرته على الفتك اعلى بكثير.

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