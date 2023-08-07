مسؤول سعودي: حقل الدرة للغاز ماضٍ كما مخطط له مع الكويت

شفق نيوز / أكد رئيس شركة النفط السعودية "أرامكو"، أمين بن حسن الناصر، يوم الاثنين، أكد الأمور المتعلقة بحقل "الدرة" للغاز، ستمضي كما هو مخطط لها مع الكويت.

وجاءت تصريحات الناصر، في مؤتمر صحفي، خلال إعلان شركة "أرامكو" عملاق الطاقة السعودي، نتائجها للربع الثاني والنصف الأول من عام 2023.

وكانت السعودية أعلنت، الأربعاء الماضي، أنها والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار".

وكانت إيران أعلنت، الأحد الماضي، تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة، وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل "آرش"، الدرة للغاز.

وقال أوجي: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها".