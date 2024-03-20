مسؤول بحزب الله يجري زيارة تاريخية إلى الإمارات

شفق نيوز/ أفادت أربعة مصادر مقربة من حزب الله لوكالة رويترز، يوم الأربعاء، بأن وفيق صفا، المسؤول البارز في الجماعة اللبنانية المتحالفة مع إيران، قام بزيارة مؤخرا إلى الإمارات.

وجاءت الزيارة التاريخية، بحسب ما أوردت رويترز، لتسهيل إطلاق سراح أكثر من 10 مواطنين لبنانيين محتجزين بالإمارات.

وقال محللون، لرويترز، إن الزيارة التي جاءت بناء على دعوة من أبوظبي قد تشير إلى تحول كبير عن العداء الذي ميز العلاقات منذ فترة طويلة بين جماعة حزب الله الشيعية والإمارات الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة.

ولم يصدر رد بعد من وزارة الخارجية الإماراتية على طلبات رويترز للتعليق.

ووصف أحد المصادر، الذي تحدث شريطة عدم كشف هويته، زيارة وفيق صفا بأنها "صفحة جديدة" في العلاقات بين الإمارات وحزب الله، الذي تصنفه الولايات المتحدة وحلفاؤها الخليجيون جماعة إرهابية.

وقالت المصادر إن صفا سافر إلى الإمارات، الثلاثاء، وهو يدير وحدة الارتباط والتنسيق التابعة لحزب الله المسؤولة عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية اللبنانية، ويخضع لعقوبات أمريكية.