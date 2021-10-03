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مسؤول ايراني رفيع يتعهد بأربع لغات: الخلافات سستحل مع جميع دول المنطقة

Category: عربي ودولي

Date: 2021-10-03T10:07:09+0000
مسؤول ايراني رفيع يتعهد بأربع لغات: الخلافات سستحل مع جميع دول المنطقة

شفق نيوز/ تعهد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، يوم الاحد، عبر تغريدة دونها بأربع لغات "بحل جميع الخلافات مع جميع دول المنطقة".

وكتب شمخاني تغريدة له على موقع التواصل "تويتر" باللغة (العبرية والعربية والانكليزية والفارسية)، قائلاً إن "ايران الكبرى والمقتدرة لطالما كانت تُنشد الخير لجيرانها، ولم تشكل اي تهديد لهم مطلقاً"، متعهداً أن "جميع الخلافات سيتم حلها مع جميع دول المنطقة".

وأوضح أن "جميع الخلافات ستُحلّ عبر التعاون والتعاطف بين جميع بلدان المنطقة، وأي تأثير أجنبي لا طائل منه إلا الأذى والتفرقة"، مضيفاً "ندعو جيراننا إلى اليقظة في هذا الصدد والابتعاد عنهم".

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