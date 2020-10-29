سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

مسؤول امريكي: خطر تعرض تركيا لعقوبات بات حقيقيا جداً

Category: عربي ودولي

Date: 2020-10-29T05:30:55+0000
مسؤول امريكي: خطر تعرض تركيا لعقوبات بات حقيقيا جداً

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، أن خطر تعرض تركيا لعقوبات أميركية بعد اختبارها منظومة "إس 400" الصاروخية الروسية للدفاع الجوي، بات "حقيقيا جدا".

وقال المسؤول عن مبيعات الأسلحة في الوزارة كلارك كوبر للصحفيين، إن الأتراك "يواصلون السعي خلف منظومة إس 400".

وأضاف أن "العقوبات فكرة باتت مطروحة إلى حد بعيد"، بعد أن أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي أن بلاده اختبرت في 16 أكتوبر منظومة الدفاع الجوي الروسية التي تقول واشنطن إنها تتعارض وعضوية تركيا في حلف شمال الأطلسي.

ويمكن للإدارة الأميركية أن تفرض على أنقرة عقوبات اقتصادية بموجب قانون أقره الكونغرس بشبه إجماع في 2017، بهدف "مواجهة خصوم أميركا من خلال العقوبات".

وينص القانون بشكل خاص على فرض عقوبات بصورة تلقائية عندما تبرم دولة ما "صفقة مهمة" مع قطاع التسليح الروسي.

ولفت كوبر إلى أن واشنطن أبلغت أنقرة منذ العام الماضي، أن "الخط الأحمر بالنسبة للولايات المتحدة سيكون تشغيل منظومة إس 400 التي اشترتها تركيا من روسيا في 2017، في إطار تقاربها مع موسكو".

وقال: "لقد أوضحنا لأنقرة أن اختبار صواريخ إس 400 غير مقبول على الإطلاق"، مشيرا إلى أن الإدارة الأميركية ما زالت تبذل جهودا "لإقناع تركيا بعدم تشغيل صواريخ إس 400".

وشدد الدبلوماسي الأميركي على أن بلاده تسعى مع ذلك إلى تجنب القطيعة مع تركيا.

وقال: "نحن بالتأكيد نبذل قصارى جهدنا من أجل بقاء تركيا في المعسكر الغربي"، معتبرا أن "استبعاد تركيا لن يصب في مصلحة أحد باستثناء روسيا".

وكان أردوغان رد بشدة الأحد على التهديدات الأميركية بفرض عقوبات على بلاده إذا شغلت المنظومة الصاروخية الروسية.

وردا على تسلم أنقرة أول بطارية روسية العام الماضي، علقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج تصنيع طائرات حربية أميركية حديثة من طراز "إف 35"، معتبرة أن منظومة "إس 400" يمكن أن تتسبب بكشف أسرار تكنولوجية لهذه المقاتلة المتطورة.

related

أمريكا تتحدث عن اعاقة تحركات ايران في المنطقة .. وتراجع تركيا

Date: 2019-06-12 07:24:13
أمريكا تتحدث عن اعاقة تحركات ايران في المنطقة .. وتراجع تركيا

واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة "داعش"

Date: 2019-10-07 08:13:08
واشنطن: قواتنا لن تشارك بعملية تركيا وسترحل بعد هزيمة "داعش"

تركيا: ترامب تفهم سبب شرائنا منظومة إس-400

Date: 2019-09-19 07:33:46
تركيا: ترامب تفهم سبب شرائنا منظومة إس-400

تركيا تهدد بخطوات ضد أمريكا

Date: 2019-12-11 10:20:04
تركيا تهدد بخطوات ضد أمريكا

تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

Date: 2019-08-30 15:51:00
تركيا تنفي عزمها شراء مقاتلات روسية: باقون على الامريكية

تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة

Date: 2019-05-23 07:47:58
تركيا تستعد لعقوبات أميركية محتملة

مجلس الشيوخ الامريكي يؤيد فرض عقوبات على تركيا

Date: 2019-12-12 06:36:01
مجلس الشيوخ الامريكي يؤيد فرض عقوبات على تركيا

ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا

Date: 2019-07-18 21:57:26
ترامب: أميركا لا تدرس فرض عقوبات على تركيا حاليا