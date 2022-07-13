مسؤول امريكي: بايدن سيكون صريحاً مع اسرائيل بشأن الاتفاق النووي الإيراني

شفق نيوز/ أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أن الرئيس جو بايدن سيكون "صريحا" مع إسرائيل حول ضرورة ضمان اتفاق نووي مع إيران.

وقال في تصريحات صحفية إن "بايدن سيصارح إسرائيل بجهود واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي مع إيران"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وجاءت تصريحات المسؤول الأمريكي بالتزامن مع وصول بايدن إلى إسرائيل، في أول جولة له إلى الشرق الأوسط.

وحطت طائرة الرئاسة الأمريكية بعد ظهر الأربعاء، في مطار بن غوريون قرب تل أبيب حيث كان في انتظاره الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ ورئيس الوزراء يائير لبيد.

وعقب وصوله، شدد بايدن على أن الولايات المتحدة "ستبقى ملتزمة بأمن إسرائيل".

ويجري بايدن جولة شرق أوسطية في الفترة بين 13 و16 يوليو/تموز الجاري، تشمل إسرائيل والضفة الغربية ومن ثم السعودية.

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، أكد المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، مشاركة الأخير بالقمة التي ستستضيفها السعودية مطلع الأسبوع المقبل بمشاركة قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج، ومصر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.