مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف مسؤولون أوروبيون، يوم الأحد، عن معلومات استخبارية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤولين قولهم إن "لدى واشنطن معلومات استخبارية بأن بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

واوضحوا أن "المعلومات الأمريكية مبنية على أوامر بوتين لقادة عسكريين وأمنيين بدأوا تنفيذها".

وبدأت روسيا، امس السبت، تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة في ظل توتر الأجواء مع الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "نوفوستي"، عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن "أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت من طراز كينجال خلال المناورات الاستراتيجية".

ولفت بيسكوف الى أن "السفن الحربية والغواصات أطلقت صواريخ من طراز تسيركون على أهداف بحرية وأرضية خلال المناورات".