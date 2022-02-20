سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-20T08:14:45+0000
مسؤولون أوروبيون: بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا

شفق نيوز/ كشف مسؤولون أوروبيون، يوم الأحد، عن معلومات استخبارية تفيد بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤولين قولهم إن "لدى واشنطن معلومات استخبارية بأن بوتين أمر ببدء هجوم واسع النطاق على أوكرانيا".

واوضحوا أن "المعلومات الأمريكية مبنية على أوامر بوتين لقادة عسكريين وأمنيين بدأوا تنفيذها".

وبدأت روسيا، امس السبت، تدريبات استراتيجية نووية تشمل إطلاق صواريخ باليستية ومجنحة في ظل توتر الأجواء مع الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية "نوفوستي"، عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إن "أطلقنا بنجاح صواريخ أسرع من الصوت من طراز كينجال خلال المناورات الاستراتيجية".

ولفت بيسكوف الى أن "السفن الحربية والغواصات أطلقت صواريخ من طراز تسيركون على أهداف بحرية وأرضية خلال المناورات".

related

بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

Date: 2022-02-17 15:56:24
بايدن: غزو روسيا لأوكرانيا خلال أيام

في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

Date: 2022-02-12 18:14:36
في مكالمة استغرقت 62 دقيقة.. بايدن وبوتين يبحثان نزع فتيل الأزمة الأوكرانية

اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

Date: 2021-06-16 09:36:21
اليوم.. بوتين يلتقي بايدن في جنيف وثلاثة ملفات على الطاولة

انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

Date: 2021-06-16 13:48:20
انتهاء جولة محادثات "جنيف" الأولى بين بوتين وبايدن

ترامب يربط بين الانسحاب الأمريكي "الواهن" من أفغانستان وتهديد روسيا بغزو أوكرانيا

Date: 2022-02-13 05:34:56
ترامب يربط بين الانسحاب الأمريكي "الواهن" من أفغانستان وتهديد روسيا بغزو أوكرانيا

عقب قمته مع بايدن.. بوتين يعلن عن اتفاق لاعادة العلاقات الروسية الامريكية

Date: 2021-06-16 16:41:43
عقب قمته مع بايدن.. بوتين يعلن عن اتفاق لاعادة العلاقات الروسية الامريكية

الغزو الروسي "المحتمل" لأوكرانيا يوقف تحقيقاً مع قطر منذ 2018

Date: 2022-02-14 06:35:37
الغزو الروسي "المحتمل" لأوكرانيا يوقف تحقيقاً مع قطر منذ 2018

"شرط أمريكي" لأي تعاون مستقبلي مع روسيا في سوريا

Date: 2021-06-17 05:18:04
"شرط أمريكي" لأي تعاون مستقبلي مع روسيا في سوريا