مسؤولون أميركيون: هجوم الاردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع

شفق نيوز/ أفاد مسؤولون امريكيون، يوم الخميس، بأن تقديرات واشنطن تشير إلى أن الهجوم على قواتها في الأردن كان بطائرة مسيرة إيرانية الصنع، وفقاً لما اوردته رويترز.

في سياق متصل، نقلت شبكة CBS الامريكية عن مسؤولين أمريكيين، قولهم، إنه "تم إقرار خطط لضرب أهداف في العراق وسوريا تستمر أياما وتشمل مرافق وأفرادا إيرانيين".

وأضافوا، أن "الضربات تأتي كرد على هجمات المسيرات والصواريخ التي استهدفت القوات الأمريكية في المنطقة".

وأول أمس الثلاثاء، تعهد الرئيس الأميركي، جو بايدن، برد من المحتمل أن يتخذ أشكالا "عدة"، وذلك في الوقت الذي قال فيه إنه يحمل إيران "المسؤولية" عن تزويد الأسلحة للأشخاص الذين شنوا الهجوم، الذي استهدف قاعدة لوجستية أميركية في الأردن، الأحد.

والأحد، قتل 3 أفراد من الجيش الأميركي في هجوم بطائرة مسيرة استهدف قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية، واتهمت واشنطن فصائل مدعومة من إيران بالوقوف خلفه.