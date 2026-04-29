مسؤولون أميركيون: ترمب وجه بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران

صرّح مسؤولون أميركيون، بأن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب أصدر توجيهات إلى مساعديه بالاستعداد لفرض حصار طويل الأمد على إيران مع استبعاد إمكانية تجدد التصعيد العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلاً عن أولئك المسؤولين قولهم، إن : "ترمب خلص إلى أن استئناف القصف أو الانسحاب ينطوي على مخاطر تفوق الإبقاء على الحصار"، مؤكدين أن حصار مضيق هرمز "يسحق" اقتصاد إيران ويجعلها تواجه مشقة كبرى في تخزين نفطها.

وأشاروا إلى أن ترمب غير مستعد للتخلي عن مطلب تعهد إيران بتعليق التخصيب لمدة 20 عاما على الأقل.

وعلى صعيد متصل نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة قولها، إن: "إيران أبلغت الوسطاء أنها تحتاج بضعة أيام للتشاور مع المرشد مجتبى خامنئي قبل تقديم مقترح معدل" لاستئناف المفاوضات مع واشنطن مع سريان الهدنة وتمهيداً للوصول إلى تسوية شاملة.