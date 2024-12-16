مسؤولون أمريكيون يرصدون "انسحاباً كبيرا" للجيش الروسي من سوريا

شفق نيوز/ افاد مسؤولون أميركيون ومسؤول غربي مطلع على المعلومات الاستخباراتية، بأن روسيا بدأت في سحب كمية كبيرة من المعدات العسكرية والقوات من سوريا، بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.

ووصف المسؤولون الانسحاب الروسي بأنه "واسع النطاق" ومهم، وقالوا إنه بدأ الأسبوع الماضي، لكن ليس من الواضح ما إذا كان سيكون دائم، كما أشار المسؤولون لموقع "سي إن إن".

وتشير الاستخبارات الأميركية والغربية إلى أن المسؤولين الروس كانوا يحاولون تحديد ما إذا كانت هيئة تحرير الشام، منفتحة على تسوية تفاوضية من نوع ما، تسمح لروسيا بالبقاء في بعض قواعدها الرئيسية، وفقا للمصادر.

وتشمل هذه القواعد قاعدة حميميم الجوية الروسية في اللاذقية، وميناء طرطوس.