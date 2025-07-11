مسؤولون أمريكيون: البنتاغون لا يثق في تدمير منشآت إيران النووية

شفق نيوز- واشنطن

كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، يوم الجمعة، عن عدم ثقة وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، بتدمير المنشآت النووية الإيرانية.

ونقلت الوكالة عن اثنين من كبار المسؤولين في الوكالة الأمريكية للحد من التهديدات العسكرية (DTRA)القول إن "هذه الوكالة لم تتلق بعد أية بيانات نهائية تؤكد التدمير الناجح لمنشآت البرنامج النووي الإيراني بالقنابل نتيجة للضربة الجوية الأمريكية".

وأضافت المصادر، أنه لا يوجد في الوكالة حتى الآن أية ثقة في أن القنابل، وصلت إلى عمق التأثير المطلوب لتدمير المنشآت النووية الإيرانية بالكامل، مؤكدةً أن الوكالة لا تملك حتى الآن المعلومات اللازمة التي تشير إلى نجاح العملية بشكل لا لبس فيه.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير دفاعه بيت هيغسيث، في وقت سابق، أعربا عقب الضربة، بان المعلومات الاستخباراتية تؤكد تدمير المنشآت النووية الإيرانية في فوردو ونطنز وأصفهان.