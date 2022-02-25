سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-25T09:30:48+0000
مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

شفق نيوز / كشف مسؤولون اوكرانيون ، يوم الجمعة، عن اقتحام القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مسؤولون اوكرانيون في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن " القوات الروسية دخلت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد معارك مع القوات الأوكرانية، فيما لازال الجيش يقاوم دخولها ودمر احد الجسور لمنع القوات الروسية من اقتحام كييف سريعا"، مبينين ان "القوات الروسية التي تمركزت في مفاعل تشيرنوبل النووي هي من توجهت الى العاصمة كييف".

من جهتها نقلت تقارير إعلامية عالمية وتابعتها شفق نيوز إن "القوات الروسية دخلت من محورين للعاصمة كييف، وتدور حاليا اشتباكات داخل العاصمة، فيما تم سماع صوت تبادل لإطلاق النيران في المنطقة الحكومية في كييف"، مبينة أن "نحو 118 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية".

related

قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

Date: 2022-02-24 15:23:50
قوات روسية على مشارف كييف وبودولياك محذرا أوروبا: ستسقطون معنا

أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

Date: 2022-02-24 18:26:28
أوكرانيا تصف سيطرة روسيا على تشيرنوبل بـ"إعلان حرب على أوربا" وموسكو: حققنا اهدافنا هذا اليوم

تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

Date: 2022-02-24 19:57:47
تحطم طائرة نقل عسكرية في روسيا ومقتل طاقمها

بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

Date: 2022-02-13 18:56:29
بايدن يتعهد بـ"رد سريع وحاسم على أي غزو روسي"

خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

Date: 2022-02-12 16:09:28
خشية هجوم روسي وشيك.. أمريكا تسحب معظم جنودها من أوكرانيا

الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

Date: 2019-06-01 10:34:41
الرئيس الأوكراني يعلن عن حرب مع روسيا

ترامب: دعوا سوريا والأسد يحميان الكورد ويحاربون الأتراك

Date: 2019-10-14 22:40:05
ترامب: دعوا سوريا والأسد يحميان الكورد ويحاربون الأتراك

روسيا تلقي باللائمة على الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية

Date: 2022-01-27 13:42:19
روسيا تلقي باللائمة على الغرب بشأن الأزمة الأوكرانية