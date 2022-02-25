مسؤولون في أوكرانيا يقولون إن قوات روسية دخلت العاصمة كييف

شفق نيوز / كشف مسؤولون اوكرانيون ، يوم الجمعة، عن اقتحام القوات الروسية للعاصمة الأوكرانية كييف.

وقال مسؤولون اوكرانيون في تصريحات صحفية اطلعت عليها شفق نيوز إن " القوات الروسية دخلت، إلى العاصمة الأوكرانية كييف بعد معارك مع القوات الأوكرانية، فيما لازال الجيش يقاوم دخولها ودمر احد الجسور لمنع القوات الروسية من اقتحام كييف سريعا"، مبينين ان "القوات الروسية التي تمركزت في مفاعل تشيرنوبل النووي هي من توجهت الى العاصمة كييف".

من جهتها نقلت تقارير إعلامية عالمية وتابعتها شفق نيوز إن "القوات الروسية دخلت من محورين للعاصمة كييف، وتدور حاليا اشتباكات داخل العاصمة، فيما تم سماع صوت تبادل لإطلاق النيران في المنطقة الحكومية في كييف"، مبينة أن "نحو 118 جنديا أوكرانيا استسلموا للقوات الروسية".