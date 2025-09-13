مسؤولون في الصحة الأمريكية يربطون بين لقاحات كوفيد-19 ووفيات الأطفال

شفق نيوز- واشنطن

أفادت صحيفة واشنطن بوست، بأن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة الأمريكية، يربطون بين لقاحات كوفيد-19 ووفيات الأطفال في البلاد.

ونقلت الصحيفة، عن 4 مصادر مطلعة، أن مسؤولي الصحة في الولايات المتحدة يخططون للربط بين لقاحات كوفيد-19 ووفاة 25 طفلا، في الوقت الذي يدرسون فيه فرض قيود على اللقاحات.

وأضافت أن النتائج التي خلص إليها المسؤولون تستند، على ما يبدو، إلى المعلومات المقدمة إلى النظام الاتحادي للإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، والتي تحتوي على تقارير لم يتم التحقق منها عن الآثار الجانبية أو التجارب السيئة للقاحات.

في حين أفادت وكالة رويترز بأن وزارة الصحة الأمريكية، ردت مؤكدة أن العاملين في إدارة الأغذية والدواء بالولايات المتحدة، والمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، يقومون بشكل دوري بتحليل نظام الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات، وبيانات مراقبة السلامة الأخرى.

وأوضحت الوزارة، أنه حتى يتم نشر بيانات سلامة اللقاح علنا، يتعين اعتبار ذلك "مجرد تكهنات".

ولفتت إلى أن مسؤولي الصحة في إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يخططون لإدراج ما تردد عن وفيات الأطفال في عرض تقديمي الأسبوع المقبل إلى لجنة خبراء من مستشاري المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تدرس توصيات جديدة بشأن لقاح كوفيد-19.

وفي مقابلة مع شبكة سي.إن.إن الأسبوع الماضي، قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والدواء الأمريكية: "هناك أطفال ماتوا بسبب لقاح كوفيد".

واستشهد ماكاري، بقاعدة بيانات الإبلاغ عن الآثار السلبية للقاحات المبلغ عنها ذاتيا، متابعاً: "نجري تحقيقا مناسبا، والإدارة تخطط لإصدار تقرير في الأسابيع المقبلة".