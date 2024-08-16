مسؤولون إسرائيليون: العملية العسكرية في غزة انتهت

شفق نيوز/ أبلغ مسؤولون عسكريون كبار، القيادة السياسية في إسرائيل يوم الجمعة، بأن العمليات العسكرية في قطاع غزة انتهت.

وقال المسؤولون، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، إن "القتال في غزة انتهى ويمكن لإسرائيل العودة والدخول مرة أخرى إلى القطاع عندما تكون هناك معلومات استخباراتية جديدة، ولكن بشكل عام انتهى نشاط الجيش الإسرائيلي في غزة".

وبحسب الهيئة، فقد "أخبر الجيش الإسرائيلي، صناع القرار أن لواء رفح التابع لحماس قد تم تفكيكه وأصبح غير موجود تقريبًا"، وذلك خلال مناقشات تقييم الوضع الأمني مؤخراً.

وقالت المؤسسة الأمنية للمستوى السياسي إن "هذا هو الوقت المناسب لبدء صفقة الرهائن، بعد أن تم حل معظم الوحدات القتالية التابعة لحماس".

وكان الرئيس الأميركي، جو بايدن، قد حذر في بيان الجمعة، من إقدام أي أحد في الشرق الأوسط على اتخاذ إجراءات لتقويض عملية التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.

وبدأت، الخميس، بين إسرائيل والوسطاء أحدث جولات المحادثات المتقطعة لإنهاء الحرب في غزة التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين. ولم تشارك حركة حماس الفلسطينية مباشرة في المحادثات، لكن يتم اطلاعها على ما يتحقق من تقدم.

وشنت حماس هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر المنصرم مما أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز نحو 250 رهينة، بحسب إحصاءات إسرائيلية.

وقالت السلطات الصحية الفلسطينية إن أكثر من 40 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين، قتلوا في الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل بعد ذلك على غزة والتي حولت جزءا كبيرا من القطاع إلى أنقاض. وتقول إسرائيل إنها قتلت 17 ألف مسلح من حماس.