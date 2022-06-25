سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مسؤولون عبريون يرجحون استهداف إيران للإسرائيليين في دول غير تركيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-06-25T15:16:39+0000
مسؤولون عبريون يرجحون استهداف إيران للإسرائيليين في دول غير تركيا

شفق نيوز/ حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، يوم السبت، من أن إيران إذا شعرت "باليأس" قد تهاجم الإسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ13 العبرية، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا الإيرانية غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات، لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيهاً إيرانياً واضحاً لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.

وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار دون تسميتهم من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، الجنرال هايمان تامير، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.

related

طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

Date: 2020-11-27 15:34:29
طهران تتهم إسرائيل بإغتيال عالم نووي إيراني وتوجه رسالة للمجتمع الدولي

مسؤول أمريكي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت سفينة إيرانية

Date: 2021-04-07 05:15:14
مسؤول أمريكي: إسرائيل أبلغت الولايات المتحدة بأنها استهدفت سفينة إيرانية

سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على قصف اهداف إيرانية

Date: 2021-06-09 19:02:09
سلاح الجو الإسرائيلي يتدرب على قصف اهداف إيرانية

الامارات واسرائيل تعملان على إنشاء مرفق استخباراتي يرصد إيران

Date: 2020-08-30 05:03:21
الامارات واسرائيل تعملان على إنشاء مرفق استخباراتي يرصد إيران

السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي

Date: 2019-08-21 17:03:18
السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة: إيران نجحت في تقريبنا من العالم العربي

بعد حادثة السفينة الإسرائيلية.. نتنياهو يتوعد إيران بضرب مواقعها في المنطقة وسوريا أول الأهداف

Date: 2021-03-01 06:51:50
بعد حادثة السفينة الإسرائيلية.. نتنياهو يتوعد إيران بضرب مواقعها في المنطقة وسوريا أول الأهداف

إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

Date: 2021-04-21 16:45:30
إسرائيل تعود إلى "سان ريمو" لتغير قواعد الحرب البحرية أمام إيران

الجيش الإسرائيلي يبحث عن جاسوس سرب معلومات تتعلق بإيران

Date: 2022-05-12 15:54:12
الجيش الإسرائيلي يبحث عن جاسوس سرب معلومات تتعلق بإيران