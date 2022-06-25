مسؤولون عبريون يرجحون استهداف إيران للإسرائيليين في دول غير تركيا

شفق نيوز/ حذر مسؤولون أمنيون إسرائيليون، يوم السبت، من أن إيران إذا شعرت "باليأس" قد تهاجم الإسرائيليين في بلدان أخرى، غير تركيا.

وذكر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، نقلا عن القناة الـ13 العبرية، أن المسؤولين عبروا عن مخاوفهم من سفر الإسرائيليين إلى الإمارات والبحرين والأردن ومصر.

وأوضح المسؤولون أن بعض الخلايا الإيرانية غادرت تركيا، على ما يبدو نتيجة للجهود التي بذلتها تركيا وإسرائيل لإحباط الهجمات، لكن بعض العملاء ما زالوا يحملون توجيهاً إيرانياً واضحاً لقتل الإسرائيليين، وفقا للقناة.

وحذر المسؤولون الذين وصفتهم القناة بأنهم كبار دون تسميتهم من أن هناك تهديدات "ملموسة" بأن إيران تحاول تنفيذ هجوم ضد إسرائيليين في إسطنبول في نهاية الأسبوع.

وفي وقت سابق، قال رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية "أمان" السابق، الجنرال هايمان تامير، إن إيران ستحاول استهداف مواطنين إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم.

ونقلت إذاعة "ريشت بيت"، عن تامير، تأكيده أن إيران ستحاول استهداف وإيذاء مواطنين ورعايا إسرائيليين في أماكن مختلفة حول العالم، ولن يقتصر الأمر على تركيا فقط.