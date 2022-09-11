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مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن إحراز تقدم بمحادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

Category: عربي ودولي

Date: 2022-09-11T05:42:20+0000
مسؤولون إسرائيليون يتحدثون عن إحراز تقدم بمحادثات ترسيم الحدود البحرية مع لبنان

نقلت قناة "I24" العبرية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنه "تم إحراز تقدم بالمحادثات مع لبنان على الحدود البحرية"، مؤكدين أن "الفجوات لا تزال قائمة، وهناك حاجة للمزيد من الوقت لسدها".

ويوم الجمعة الماضي، التقى الوسيط الأمريكي لترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل، آموس هوكشتاين، بالرئيس اللبناني، ميشال عون، وبحث معه المفاوضات مع إسرائيل بشأن الحدود البحرية.

وكان هوكشتاين قد أجرى لقاءات يوم الجمعة في تل أبيب، مع مستشار الأمن القومي، إيال هولتا، والمدير العام لوزارة الخارجية، ألون أوشفيز، حيث وصفت زيارة هوكشتاين للمنطقة بأنها "حاسمة" فيما يتعلق بمحاولات حل النزاع على الحدود البحرية والتوصل إلى اتفاق بين الدول ومنع التصعيد على الحدود الشمالية.

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بدأ الأسبوع الماضي بالتدخل شخصيا في موضوع المفاوضات بين إسرائيل ولبنان، إذ قال الأسبوع الماضي في محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، إنه "مهتم بالتوصل إلى اتفاق خلال أسابيع قليلة".

وبحسب "I24"، فقد أوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن بايدن قال هذه الأمور لأن القضية أصبحت ملحة، وعدم وجود اتفاق قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على المنطقة.

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