مسؤولون امريكان: تعرضنا لهجوم في البحر الأحمر استمر عدة ساعات

شفق نيوز/ أعلن مسؤولون امريكيون يوم الأحد، أن السفن التجارية في البحر الأحمر تعرضت لهجوم يوم الأحد بطائرات بدون طيار وصواريخ.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن المسؤولين قولهم إن سفينة حربية أمريكية فتحت النار هناك النار دفاعًا عن النفس كجزء من هجوم استمر ساعات وأعلن المتمردون الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عنه.

ورجح المسؤولون؛ أن يكون الهجوم بمثابة تصعيد كبير في سلسلة من الهجمات البحرية في الشرق الأوسط المرتبطة بالحرب بين إسرائيل وحماس، حيث وجدت عدة سفن نفسها في مرمى هجوم حوثي واحد لأول مرة في الصراع.

وقالت وزارة الدفاع لوكالة أسوشيتد برس: "نحن على علم بالتقارير المتعلقة بالهجمات على المدمرة الأمريكية يو إس إس كارني والسفن التجارية في البحر الأحمر وسنقدم المعلومات عندما تصبح متاحة".