مسؤولة في الصحة العالمية: الدول الغنية تسخر من عدالة توزيع لقاحات كورونا

شفق نيوز/ انتقدت مسؤولة في منظمة الصحة العالمية، يوم الخميس، الدول الغنية التي اطلقت جرعات ثالثة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، واصفة هذه الخطوة بأنها "سخرية" من عدالة توزيع اللقاحات بين الشعوب.

وقالت مديرة المكتب الإقليمي للصحة العالمية في أفريقيا، ماتشيديسو مويتي، إن قرارات الدول الغنية بإطلاق جرعات معززة من كوفيد – 19 "تهدد الوعد بغد أكثر إشراقا لأفريقيا".

وأضافت "في الوقت الذي تخزن فيه بعض الدول الأغنى اللقاحات، فإن هذه الدول تسخر من عدالة توزيع اللقاحات".

وحذرت مويتي ومسؤولون صحيون أفارقة آخرون، منهم أعضاء في المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، من الجرعات المعززة في الأسابيع الأخيرة لأن أقل من 2% من سكان القارة البالغ عددهم 1.3 مليار شخص تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد – 19.

وأشارت إلى أن الظهور الأخير في الحالات المصابة بالفيروس في جميع أنحاء أفريقيا بدأ يستقر وأن مزيدا من جرعات اللقاح تصل أخيرا إلى القارة، لكن "أفريقيا تواجه رياحا معاكسة" حيث قررت الدول الغنية مثل الولايات المتحدة إطلاق جرعات معززة.

وأوضحت مويتي أن الوضع في أفريقيا ما يزال "هشا للغاية" حيث أن سلالة دلتا الأكثر عدوى تسود الآن في معظم دول القارة البالغ عددها 54 دولة.

وتم تأكيد أكثر من 7.3 مليون حالة، منها أكثر من 186 ألف حالة وفاة، في جميع أنحاء قارة أفريقيا، وتجاهد النظم الصحية لتوفير الأكسجين الطبي وأنواع الرعاية الصحية الأخرى.

وأعلن مسؤولو الصحة الأميركيون أمس الأربعاء، عن خطط لتوزيع جرعات كوفيد – 19 المعززة لجميع الأميركيين وسط تصاعد سلالة دلتا وعلامات على أن فعالية اللقاحات آخذة في التراجع.

وقالت مويتي للصحفيين إنها لا تستطيع أن تقول بدقة ما إذا كانت اللقاحات التي تخطط الولايات المتحدة لاستخدامها في الجرعات المعززة ستأتي من المخزونات التي تم التخطيط لإرسالها إلى أفريقيا، ولكن "تأمل ألا يحدث ذلك".

واعتبرت أن "الوضع غير منصف بالفعل" على مستوى العالم في إمدادات اللقاحات، وحثت على التركيز بدلا من ذلك على إحراز تقدم في تطعيم المواطنين في أفريقيا، التي تتخلف بلدانها كثيرا عن كثير من دول العالم في الحصول على اللقاحات والتغطية.

وأشارت إلى أن الدول الغنية قدمت في المتوسط أكثر من 103 جرعات لقاح لكل مائة شخص، بينما في أفريقيا ست جرعات فقط.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، وصف المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أنه "من الجائر" أن تقدم بعض البلدان الآن جرعات معززة "بينما يظل الكثير من الناس غير محميين".