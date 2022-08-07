مسؤولة امريكية: مسيرات وكلاء ايران في العراق والشرق الأوسط مصدرها الصين

شفق نيوز/ كشفت مساعدة وزير الخارجية الامريكية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، يوم الاحد، ان الطائرات المسيرة التي تستخدمها الميليشيات المدعومة من ايران في العراق ومختلف مناطق الشرق الأوسط تأتي من الصين.

وذكر موقع "إيران انترناشيونال" في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، ان ليف قالت أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الامريكي، ان الصين تعزز مبيعات طائراتها العسكرية المسيرة الى الدول العربية وفي الوقت نفسه لا تبذل اي جهد من اجل وقف تدفق هذه الطائرات الى الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة.

ونقل تقرير الموقع المقرب من المعارضة الايرانية، عن المسؤولة الامريكية قولها "انها مفارقة، وانا من يقول ذلك، فإن هذه الطائرات المسيرة التي يستخدمها هؤلاء الوكلاء التابعون لإيران، هي صينية".

وأضافت ان "هذه الطائرات لا يتم تقديمها من قبل الدولة الصينية، الا انها (الدولة الصينية) لا تحاول الحد من هذا التدفق".

ولفت التقرير الى ان طهران تحصل على هذه الطائرات المسيرة من الصين وتوزعها على الجماعات التي تعمل بالوكالة عنها في مختلف انحاء المنطقة.

وأشارت باربرا ليف إلى أن الصين تقوم في الوقت نفسه، ببيع طائراتها المسيرة مباشرة الى حكومات دول المنطقة.

وبينت ان الصين قامت ببيع طائرات مسيرة من طراز "سي اتش-4" الى كل من: العراق والسعودية بينما اشترت الامارات مسيرات من طراز "وينغ لونغ 2" المسلحة والتي تشبه الطائرة الامريكية المسيرة من طراز "ام كيو-9 ريبير".

واعتبرت المسؤولة الامريكية، ان "النظام في طهران معزول للغاية ليس فقط بسبب عقوباتنا، وانما هو معزول بسبب تصرفاته وسلوكه المدمر داخل الدولة وكذلك في المنطقة الاوسع".

وختم التقرير بالإشارة الى ان العديد من الدول، بما في ذلك اسرائيل، تتهم ايران بتزويد وكلائها بطائرات مسيرة وغيرها من المعدات العسكرية، مضيفا ان القوى المدعومة من ايران في العراق وسوريا واليمن وحزب الله في لبنان، بالإضافة الى الحكومة الفنزويلية، تتلقى طائرات مسيرة واسلحة اخرى من الايرانيين.