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مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا

Category: عربي ودولي

Date: 2022-02-06T04:56:11+0000
مسؤولان أمريكيان: 70% من القوة القتالية الروسية جاهزة لغزو أوكرانيا

قال مسؤولان أمريكيان إن روسيا لديها الآن نحو 70 بالمئة من القوة القتالية التي تعتقد أنها مطلوبة للقيام بغزو شامل لأوكرانيا، وإنها ترسل المزيد من مجموعات الكتائب التكتيكية إلى الحدود مع جارتها.

وأبلغ المسؤولان، اللذان طلبا عدم نشر اسميهما نظرا لحساسية المعلومات، رويترز بأنه خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع عدد مجموعات الكتائب التكتيكية بمنطقة الحدود من 60 إلى 83 حتى يوم الجمعة وهناك 14 مجموعة أخرى يجري نقلها حاليا.

وقال المسؤولان إنه بالنسبة لتوقيت القيام بغزو فإن من المتوقع أن تصل الأرض إلى ذروة التجمد في حدود 15 فبراير بما يسمح للوحدات العسكرية الروسية بعبور الطرق الوعرة. وسوف تستمر مثل هذه الظروف حتى نهاية مارس.

وربما يشير هذا الجدول الزمني مع تزايد عدد وقدرات القوات الروسية قرب حدود أوكرانيا إلى إغلاق نافذة الدبلوماسية.

ولم يقدم المسؤولان الأميركيان دليلا يدعم تقديراتهما لحجم القوات الروسية.

ومع قيام روسيا بحشد أكثر من 100 ألف جندي قرب الحدود فإنها تنفي التخطيط لغزو أوكرانيا، لكنها قد تقوم بعمل عسكري إذا لم تُلب مطالبها الأمنية. وتشمل هذه المطالب عدم قبول أوكرانيا، مستقبلا، عضوا في حلف شمال الأطلسي، وهو مطلب قال الحلف والولايات المتحدة إنه غير مقبول.

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