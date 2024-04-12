مسؤولان أمريكيان يرجحان شن إيران هجوماً جوياً كبيراً على إسرائيل اليوم

شفق نيوز/ رجح مسؤولان أمريكيان، يوم الجمعة، أن تشن إيران هجوماً كبيراً بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة على أهداف عسكرية إسرائيلية.

ونقلت شبكة "CBS" الأمريكية عن السمؤولين قولهما، إن الولايات المتحدة أصدرت تحذيراً من السفر لإسرائيل وسط احتمالات بشن هجوم إيراني وشيك، فيما تستعد إسرائيل، وفقا للشبكة، لأسوأ السيناريوهات التي يعتقد المسؤولون الأمريكيون أنها يمكن أن تتحقق في غضون ساعات فقط.

يأتي ذلك رداً على هجوم إسرائيلي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق أودى لمقتل سبعة من ضباط الحرس الثوري الإيراني مطلع الشهر الجاري.

وقال المسؤولان الأمريكيان إنه سيكون من الصعب على الإسرائيليين الدفاع ضد هجوم بهذا الحجم، وأشارا إلى احتمال أن يختار الإيرانيون شن هجوم على نطاق أصغر لتجنب تصعيد دراماتيكي.

ولم توضح إيران كيف أو متى سترد على الهجوم الإسرائيلي، ومن غير الواضح إلى أين سيذهب قادة إيران، حيث يخشى أن يؤدي تنفيذ هجوم مباشر على إسرائيل إلى تفجير صراع إقليمي أوسع بكثير.

وقد صرح عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية الإيرانية إبراهيم رضائي لوكالة "نوفوستي" الروسية بأنه من غير المرجح أن تبدأ إسرائيل حربا شاملة مع غيران إن ردت طهران على ضربة القنصلية الإيرانية في سوريا.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد فرضت قيوداً على سفر موظفيها فى إسرائيل في أعقاب التهديدات العلنية ضد إسرائيل من قبل إيران، بعد قصف القنصلية الإيرانية في سوريا ومقتل سبعة من عناصر الحرس الثوري الإيراني.

وقالت السفارة الأمريكية في تحذير أمني: "من باب الحذر الشديد، يُمنع موظفو الحكومة الأمريكية وأفراد أسرهم من السفر خارج مناطق تل أبيب الكبرى والقدس وبئر السبع حتى إشعار آخر"، مشيرة إلى أن "البيئة الأمنية لا تزال معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة اعتمادًا على الوضع السياسي والأحداث الأخيرة".