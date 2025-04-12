مسيّرة مجهولة تسقط بالأردن والجيش يحذر من أجسام مشبوهة (فيديو)

شفق نيوز/ أعلن الجيش الأردني، (مساء الجمعة)، أن طائرة مسيّرة مجهولة المصدر دخلت المجال الجوي الأردني وسقطت فوق منطقة ماعين في محافظة مأدبا، التي تبعد 33 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة عمان.

وأوضح البيان أن شظايا المسيرة تسببت في نشوب حريق بمنطقة حرجية، دون وقوع أي إصابات بشرية.

وأشار إلى أن الفرق المتخصصة من القوات المسلحة الأردنية، بالتعاون مع فرق الدفاع المدني، تمكنت من إطفاء الحريق وتواصل عمليات التفتيش في الموقع.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن مواطنين سمعوا دوي انفجار نتيجة سقوط جسم مجهول، حيث أظهرت مقاطع فيديو اندلاع حريق كبير في المنطقة.

ولم يُعرف بعد مصدر ما يُشتبه بأنه طائرة مسيّرة، في حين أفادت القناة 12 الإسرائيلية عن اعتراض مسيّرة أطلقها الحوثيون في منطقة قرب البحر الميت قبل وصولها إلى إسرائيل.

ودعا الجيش الأردني المواطنين إلى عدم الاقتراب من موقع الحريق، والإبلاغ عن أي أجسام مشبوهة لتتمكن الفرق الميدانية من التعامل معها.

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري مسؤول أن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت، الجمعة، محاولة تسلل لثلاثة أشخاص قادمين من الأراضي السورية إلى داخل الأردن بطريقة غير مشروعة، مشيراً إلى أنه تم إلقاء القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة.