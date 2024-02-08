مسيّرة إسرائيلية تستهدف مسؤولاً عسكرياً في حزب الله جنوبي لبنان (فيديو)

شفق نيوز/ تعرض مسؤول عسكري في حزب الله، يوم الخميس، لإصابات خطيرة وأصيب شخص آخر كان برفقته، بعد استهداف سيارة بطائرة مسيّرة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، حسبما أفاد مصدر أمني.

وقال المصدر الأمني اللبناني بحسب ما نشرته "سكاي نيوز"، إن "الهجوم إسرائيلي حيث جرى استهداف السيارة قرب تمثال حسن كامل الصباح عند مدخل مدينة النبطية".

وأوضحت، أن المسؤول العسكري في حزب الله عباس الدبس الملقب بـ"الحاج عبد الله" كان المستهدف في الهجوم، وتعرض لإصابات خطيرة".

ورصدت المصادر تحليقا لطائرات مسيّرة يعتقد أنها إسرائيلية في سماء النبطية، في أعقاب الحادث.

ودخل حزب الله اللبناني على خط الصراع بين إسرائيل وحركة حماس منذ أكتوبر الماضي.

ويتبادل الحزب مع الجيش الإسرائيلي الهجمات بشكل يومي على مدار الأشهر الماضية، عبر الحدود بين لبنان وإسرائيل.

يشار إلى أن مدينة النبطية بعيدة نسبيا عن حدود لبنان مع إسرائيل، وبقيت حتى الآن بمنأى عن التصعيد بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة.