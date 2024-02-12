مسيّرة إسرائيلية تستهدف عجلة قيادي بحزب الله في لبنان.. فيديو

شفق نيوز/ أفادت مصادر، اليوم الاثنين، باستهداف عجلة تعود لقيادي بحزب الله اللبناني بغارة إسرائيلية في لبنان، وسط أنباء متضاربة عن مصيره.

وأشارت المصادر إلى أن "القيادي الذي تم استهداف سيارته على طريق عام بنت جبيل، هو مسؤول منطقة مارون الرأس لدى حزب الله محمد عبد الرسول علوية"، بحسب قناة سكاي نيوز.

وبحسب المعلومات، فقد استهدفت مسيرة إسرائيلية إحدى السيارات خلال تواجدها على طريق عام في مدينة بنت جبيل بالقرب من المستشفى الحكومي جنوب لبنان، حيث تم تأكيد وقوع إصابات.

من جانبها ذكرت وكالة "سبوتنيك" الروسية، أن "الطيران الحربي الاسرائيلي نفذ غارة ستهدفت أطراف بلدة مارون الراس جنوبي لبنان".

ونشرت وكالة سبوتنيك مقطع فيديو يظهر السيارة وعليها آثار دمار نتيجة الاستهداف.