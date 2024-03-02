مسيّرة إسرائيلية تستهدف سيارة تقل مسؤلا بحزب الله جنوبي لبنان

شفق نيوز/ أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، يوم السبت، بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة على طريق الناقورة جنوبي لبنان.

وتحدثت معلومات أولية عن مقتل 3 أشخاص في الهجوم، الذي وقع صباح اليوم، في منطقة الحمراء في الناقورة ونفذ بـ3 صواريخ أطلقتها المسيّرة.

وأظهرت صور على منصات التواصل الاجتماعي، السيارة المستهدفة وقد اشتعلت بها النيران وتفحمت.

من جهتها أشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى مقتل مسؤول في حزب الله اللبناني في الحادث.