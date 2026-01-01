مسيّرات أوكرانية تقتل وتصيب 74 روسياً.. وموسكو ترد بإرسال 200 مثلها

شفق نيوز – موسكو/كييف

تبادلت روسيا وأوكرانيا، اليوم الخميس، الضربات الجوية بالطائرات المسيّرة ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى في الجانبين.

حيث قُتل 24 شخصاً على الأقل في ضربة لمسيّرة أوكرانية على ناحية في خيرسون تسيطر عليها روسيا في جنوب أوكرانيا.

وقال حاكم المنطقة الأوكرانية الذي عيّنته السلطات الروسية فلاديمير سالدو، في منشور على منصة تلغرام، إن "ثلاث مسيّرات استهدفت مقهى وفندقاً على ساحل البحر الأسود في خورلي".

حيث قُتل 24 شخصاً وأُصيب أكثر من 50 آخرين، وفق التقارير الأولية، في حين أعلنت لجنة التحقيق الروسية فتح تحقيق في الهجوم.

في المقابل، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن روسيا "بدأت العام الجديد" بمواصلة الحرب الجارية بينهما منذ نحو أربع سنوات، وذلك بعد إطلاق أكثر من 200 مسيّرة باتجاه أوكرانيا استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية للطاقة.

وذكر زيلينسكي عبر شبكات التواصل الاجتماعي، أن "روسيا بدأت السنة بالحرب، باستهداف أوكرانيا بأكثر من مئتي مسيّرة هجومية خلال الليل".

وأشار الرئيس الأوكراني، إلى أن "الأهداف كانت بنيتنا التحتية للطاقة".

وكان زيلينسكي قال إن بلاده على بعد "10%" فقط من التوصّل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع روسيا، فيما دعا نظيره الروسي فلاديمير بوتين مواطنيه إلى "الإيمان بالنصر".