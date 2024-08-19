مسيّرات هجومية من لبنان تسقط في شمال إسرائيل والجيش يعترض أخرى

شفق نيوز/ أفاد الجيش الإسرائيلي، يوم الإثنين، بسقوط طائرات مسيّرة في منطقة يعرا شمالي إسرائيل.

وأعلن الجيش أنه اعتراض "أهداف جوية مشبوهة" قادمة من لبنان.

كما أفاد موقع "واللا" الإسرائيلي بوقوع إصابات إثر حريق اندلع جراء سقوط طائرة مسيرة في الجليل الغربي.

من جانبه، قال حزب الله في بيان: "استهدف مقاتلونا ثكنة زرعيت وموقعا للجنود الإسرائيليين بمحيطها بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية".

وما يزال العالم يترقب هجمات انتقامية من إيران وحلفائها في المنطقة، رغم المطالب الغربية بالإحجام عن ذلك، خوفا من أن تؤدي إلى مزيد من التوترات الإقليمية.

وتعهدت إيران وحليفها حزب الله اللبناني بالرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية في طهران، والقائد العسكري في حزب الله فؤاد شكر في ضاحية بيروت الجنوبية.

وتتبادل إسرائيل القصف عبر الحدود بشكل شبه يومي مع حزب الله في لبنان، منذ هجوم 7 أكتوبر.