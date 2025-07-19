مسيرتان أوكرانيتان تعلقان عمل مطارين في موسكو

شفق نيوز- موسكو

أعلنت هيئة مراقبة الطيران الروسية "روسافياتسيا"، يوم السبت، تعليق رحلات الوصول والمغادرة بمطاري "فنوكوفو" و"دوموديدوفو" في العاصمة موسكو لحين ضمان سلامة المجال الجوي.

وأفاد رئيس بلدية موسكو، سيرجي سوبيانين، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى العاصمة الروسية، وفق وكالة أنباء "رويترز".

وأضاف عبر تيليغرام: "أحبطنا هجوما آخر بطائرة مسيرة كان يستهدف موسكو. وصلت فرق الطوارئ إلى موقع سقوط الحطام لمباشرة مهامها".