"مسيرة أوكرانية" تستهدف قيادة الأسطول الروسي للبحر الأسود

شفق نيوز/ قال حاكم سيباستوبول الواقعة في شبه جزيرة القرم، ميخائيل رازفوزجاييف، يوم الأحد، إن هجوماً بطائرة مسيرة استهدف مقر الأسطول الروسي للبحر الأسود في مدينة سيباستوبول، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الأحد.

وكتب رازفوزجاييف على تطبيق تلغرام "صباح اليوم (الأحد)، قرر القوميون الأوكرانيون إفساد عيد الأسطول الروسي" الذي تحتفل به موسكو الأحد.

وأوضح أن طائرة مسيرة هبطت في فناء مقر قيادة الأسطول، مشيرا إلى إصابة خمسة موظفين في هيئة الأركان بجروح.

وقال رازفوزجاييف إن كل الاحتفالات بعيد الأسطول الروسي "ألغيت لأسباب أمنية"، داعيا سكان سيباستوبول إلى عدم مغادرة منازلهم "إذا أمكن".

وكانت احتفالات كبيرة بهذه المناسبة مقررة في جميع أنحاء روسيا بما في ذلك عرض بحري في سانت بطرسبرغ يفترض أن يشرف عليه الرئيس فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرت فرانس برس.

وهذه هي المرة الأولى التي تتحدث فيها السلطات الروسية عن هجوم من هذا النوع منذ بدء غزوها لأوكرانيا في 24 فبراير.

وفي الأيام الأولى من غزو جارتها، احتلت روسيا جزءا من جنوب أوكرانيا ولا سيما منطقة خيرسون القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها في 2014.

وفي الأسابيع الأخيرة، انتقلت القوات الأوكرانية إلى الهجوم من جديد في الجنوب لاستعادة هذه الأراضي التي خسرتها وحققت بعض النجاح.

ودمرت الضربات الأوكرانية الأربعاء جسرا مهما في خيرسون المدينة التي تحتلها القوات الروسية.