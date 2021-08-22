مسيرة تركية تستهدف سيارة تابعة للإدارة الذاتية غرب القامشلي

شفق نيوز/ استهدفت طائرة مسيرة تركية، يوم الأحد، سيارة عسكرية تابعة للإدارة الذاتية في المدخل الغربي لمدينة القامشلي، كبرى المدن الكوردية بشمال شرق سوريا.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز في المدينة، إن السيارة تعرضت لاستهداف جوي من قبل طائرة مسيرة تركية أثناء تواجدها أمام مركز (بيت الجرحى) لجرحى قوات سوريا الديمقراطية في المدخل الغربي لمدينة القامشلي.

وأوضح المراسل، نقلاً عن مصدر مطلع، أن الاستهداف أسفر عن سقوط جرحى لم يعرف عددهم فيما نقل المصابين إلى مشفى بمدينة القامشلي.

وتعرضت سيارة تابعة للإدارة الذاتية الخميس الماضي، لانفجار على الطريق الرابط بين مدينتي القامشلي وعامودا، يعتقد أنه جراء استهدافها من قبل طائرة مسيرة تركية، ما أدى الى إصابة ثلاثة اشخاص بينهم قيادي في الإدارة الذاتية، بحسب مصادر لوكالة شفق نيوز.