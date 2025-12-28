مسيرات أوكرانية تقصف "مصفاة سيزران" في روسيا

شفق نيوز- كييف

أعلن الجيش الأوكراني، يوم الأحد، قصف مصفاة سيزران لتكرير النفط في منطقة سامارا الروسية خلال الليل عبر طائرات مسيّرة.

وذكرت هيئة الأركان العامة في كييف، في بيان، أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في المنشأة، مشيرة إلى أن حجم الأضرار لا يزال قيد التقييم.

وأضاف أن قصفاً نفذته أوكرانيا في الآونة الأخيرة على مصفاة فولجوغراد النفطية ألحق أضراراً بخط أنابيب ومعدات لإنتاج زيوت التشحيم.

وتعد مصفاة سيزران ومصفاة فولجوغراد من المنشآت النفطية المهمة في روسيا، إذ تلعبان دوراً محورياً في تكرير النفط وإنتاج المنتجات المشتقة مثل زيوت التشحيم، وهو ما يجعلها أهدافاً استراتيجية في النزاع.