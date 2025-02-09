مسيرات مجهولة تحلق فوق قاعدة عسكرية ألمانية تتدرب فيها قوات أوكرانية

شفق نيوز/ أفادت صحيفة "زود دويتشه تسايتونغ" الألمانية، يوم الأحد، برصد طائرات مسيرة مجهولة حلقت فوق مواقع أمنية حساسة وبالقرب من قاعدة جوية تابعة للجيش يجري فيها تدريب القوات الأوكرانية.

وأوضحت الصحيفة نقلاً عن الجيش الألماني أن "التدابير الدفاعية فشلت في التصدي للمسيرات، والتحقيقات جارية حالياً للاشتباه في وجود تجسس".

وأشارت الصحيفة إلى أن "مركز تدريب قوات الصواريخ المضادة للطائرات التابعة للجيش الألماني يقع في مدينة شليسفيغ هولشتاين، حيث يتلقى أفراد من الجيش الألماني والأوكراني تدريبات على أنظمة باتريوت".

وأضافت "حاولت القوات المسلحة الألمانية عدة مرات دون جدوى التصدي لطائرات بدون طيار فوق مواقع أمنية حساسة، وجرت محاولات لتحويلها عن مسارها أو إجبارها على الهبوط باستخدام أجهزة التشويش وغيرها من المعدات، ونظرا لعدم فعالية التدابير الدفاعية، يمكن الافتراض أن هذه ليست طائرات بدون طيار متاحة تجاريا، بل هي طائرات متخصصة".

يشار إلى أنه في الفترة من 9 إلى 29 كانون الثاني/ يناير الماضي، تم تسجيل ست حوادث بطائرات بدون طيار مجهولة الهوية بالقرب من ثكنات القاعدة الجوية بمدينة هوسوم على ساحل بحر الشمال.

ويحظر في ألمانيا استخدام المسيرات فوق المنشآت العسكرية دون ترخيص. ومع ذلك، فإن الخيارات المتاحة لإسقاطها من السماء محدودة.

وبدأت السلطات تدق ناقوس الخطر، والاشتباه في أن هناك تجسساً وبناء على ذلك، تولت النيابة العامة في ميونخ التحقيق في الأمر.