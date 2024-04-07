مسيرات تهاجم  قاعدة أمريكية على المثلث العراقي السوري الأردني

شفق نيوز/ أفادت وسائل إعلام، يوم الأحد، بأن طائرات مسيرة "انتحارية" تهاجم قاعدة التنف الأمريكية على مثلث الحدود العراقية السورية الأردنية.

وبحسب معلومات أوردتها محطة "سكاي نيوز عربية"، فإن الهجوم وقع فجرا، وأن المضادات الارضية في القاعدة تمكنت من إسقاط مسيرة واحدة على الأقل قبل وصولها لمحيط القاعدة بعدة كيلومترات، كما سمعت أصوات صافرات الإنذار داخل القاعدة مع المطالبة عبر مكبرات الصوت بالدخول الفوري إلى الملاجئ والخنادق.

يشار إلى أن قاعدة التنف قد تعرضت لنحو 15 هجوما منذ التصعيد العسكري في قطاع غزة، من أصل اكثر من 122 هجوما على قواعد التحالف الدولي في سوريا.

وتأتي محاولة الاستهداف هذه بعد أقل من 24 ساعة على استهداف حقل كونيكو للغاز والذي تتواجد في قوات أمريكية وقوات من التحالف الدولي بعدة صواريخ سقطت إحداها في محيط القاعدة، دون ورود معلومات عن حدوث أي أضرار أو إصابات.