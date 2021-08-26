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مسلح يقتل مدنيين ويشعل حرائق بمنازل في واشنطن

Category: عربي ودولي

Date: 2021-08-26T07:54:36+0000
مسلح يقتل مدنيين ويشعل حرائق بمنازل في واشنطن

قتل رجل مسلح ثلاثة أشخاص وأصاب آخر خلال سلسلة من عمليات إطلاق النار وإضرام للنيران بشكل متعمد في واشنطن.

وأفادت قناة KEPR بأنه تم استدعاء الشرطة بشأن عدة حرائق وإطلاق نار حوالي الساعة الرابعة صباحا في مدينة فينلي بواشنطن. وعندما وصل عناصر الشرطة إلى مكان الحادث، وجدوا رجلا مصابا بطلق ناري ومنزلين مشتعلين.

وقالت الشرطة إنها تعتقد أن المشتبه به في الحرائق في فينلي أشعل حرائق متعددة في جميع أنحاء مقاطعة بينتون.

وقد تم العثور على شاحنة المشتبه به في وقت لاحق في غرب ريتشلاند. وأبلغت الشرطة عن إطلاق أعيرة نارية من داخل السيارة، وقد رد عناصرها بإطلاق النار على السيارة. وعلى الأثر اشتعلت السيارة وسمع أصوات إطلاق ذخيرة حية داخل السيارة.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة مجهولة الهوية داخل الشاحنة المحترقة، مشيرة إلى أنه تم أيضا العثور على جثتي شخصين آخرين داخل منزل آخر ويعتقد أنهما على صلة بالمشتبه به وأن التحقيق مستمر.

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